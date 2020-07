Virtuálne mravenisko alebo, karanténa, pozri, čo si spravila

Nastala nová doba. Vitajte v digi moderne. S apokalyptickým nádychom a chorobným dúškom. Pre mnohých z nás boli prvé týždne karantény predĺženým sviatkom.

Postupom času však niektorým mohol ich vlastný domov pripomínať obrovskú klietku, od ktorej síce máte kľúče, ale nie ste si istý, či dôvod, pre ktorý z nej chcete odísť, je naozaj tým najnevyhnutnejším. A tak ste radšej ostali sedieť doma na zadku. Pohyb bol nakoniec obmedzený na obchod, balkón, ak ste nemali home office, tak prácu. Tí odvážnejší zbehli sem-tam na návštevu alebo prevetrať sa na pár chvíľ von.



Podobnú situáciu zažívali aj ďalej na západe, kde si jeden Američan povedal, že si svoje dlhé chvíle doma chce spestriť. Očividne mal aj množstvo nahromadenej fantázie a kreativity, pretože vytvoril niečo, nad čím podaktorým ľuďom vyvstávajú v hlave otázniky, iní to zobrali ako skvelý nápad a pridali sa do novej virtuálnej komunity.

Konkrétne ide o facebookovú skupinu, ktorá nesie názov "A group where we all pretend to be ants in an ant colony" (prekl. Skupina, v ktorej všetci predstierame, že sme mravce v mravčej kolónií).

Táto skupina má do dnešného dňa viac ako 1.9 milióna používateľom. Pri vstupe musíte súhlasiť s podmienkami ako rešpektovanie toho, že ste v mravčej kolónií, čiže vaše príspevky nemôžu obsahovať nič z aktuálneho diania vo svete, či už v spojitosti s pandémiou, politikou alebo nepokojmi, ktoré práve vládnu v Amerike. Tiež sa zaväzujete k tomu, že kráľovnú mraveniska, ktorá je v tejto skupine pomyselná, budete vo svojom príspevku vždy oslovovať - The Queen, čiže úctivo, veľkými písmenami. Ďalej sa zakazujú akékoľvek ANTarchie (v preklade slovná hračka, ant - mravec, anarchia - nepokoj, bezvládie). V skupine musíte všetky zverejnené texty písať caps lockom. Najmilším pravidlom je podľa mňa pravidlo o vašich mravčích menách, musí obsahovať prvé krstné meno Ant a druhé krstné meno, ktoré je vaše (napríklad Ant-Joe).



Dobre, tí, ktorí sú zmätení a krútia hlavami, nie je to až také zlé, ako to vyznieva. Ako hrdý člen, Ant-Adela vám môžem zreferovať, že v skupine vládne milá atmosféra. Či už ste len tichý pozorovateľ, ktorý sa prišiel zabaviť nad príspevkami a komentármi alebo aj tvorca príspevkov a komentárov. Vládne tu príjemná mravčia spolupatričnosť.



A ako teda vyzerajú spomínané príspevky? Predstavte si, že Ant-Josephine pridá obrázok stolu, ktorý je plný jedla (očividne rodinný obed) s popisom "HUMAN HAVING A PICNIC WHAT DO WE DO" (prekl. Ľudia majú piknik, čo spravíme?) Medzi komentármi nájdeme príspevky od spoločníkov mravcov "INVADE" (prekl. vtrhnúť) alebo "BRING TO THE QUEEN" (prekl. priniesť kráľovnej), či "LIFT" (zdvihnúť).



Z vlastnej skúsenosti beriem túto roleplay skupinu ako každodenné chvíľkové pobavenie v postapokalyptickom svete, kedy treba raz za čas vypnúť a aspoň na pár minút sa zabaviť pod kreatívnymi príspevkami, aj keď ide o pomerne nezmyselný koncept.

Takže áno, aj k tomuto dokáže nečakaná karanténa a sprísnené opatrenia v krajine dohnať unudených ľudí, avšak snažte sa nesúdiť. Každý v dnešnom pokazenom svete svoj voľný čas trávi inak. Niekto si ide skladať puzzle, lúštiť sudoku, hrať squash a iní zas slúžiť virtuálnej kráľovnej na internete.